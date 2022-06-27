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Haberler Magazin Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, peş peşe yaptığı paylaşımlarla Instagram'a bomba gibi düştü. Erçel, ilk olarak tüm düğmelerini açtığı beyaz gömleğiyle araç içinde verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise süper mini taytı kalça çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu kısa sürede gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısının Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin'e işaret ederek yaptığı "Tam gol atmış Kerem'e" şeklindeki yorumu dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

27.06.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.06.2022 19:15
Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, son yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Erçel, ilk olarak tüm düğmelerini açtığı beyaz gömleğiyle araç içinde verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı.

Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Erçel, iç çamaşırının göründüğü paylaşımının ardından ise süper mini taytı kalça çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı da en az bir önceki kadar ilgi gördü.

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