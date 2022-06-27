Hande Erçel önce gömleğinin tüm düğmelerini açarak paylaştı! Ardından ter döktüğü anları yayınladı! “Tam gol atmış Kerem’e”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, peş peşe yaptığı paylaşımlarla Instagram'a bomba gibi düştü. Erçel, ilk olarak tüm düğmelerini açtığı beyaz gömleğiyle araç içinde verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise süper mini taytı kalça çalıştığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu kısa sürede gündem olurken bir sosyal medya kullanıcısının Erçel'in eski aşkı Kerem Bürsin'e işaret ederek yaptığı "Tam gol atmış Kerem'e" şeklindeki yorumu dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.06.2022 18:47 - Son Güncelleme: 27.06.2022 19:15
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Erçel, son yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.