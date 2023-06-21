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Haberler Magazin Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı "Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak!" Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu'nu duyunca...

Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı "Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak!" Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu'nu duyunca...

Gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, gerekse attığı her adımla adından söz ettiren Erçel önceki günü, yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Erçel'in kameralara poz verirken şekilden şekile girmesi bir anda magazin gündeminin tepesine oturan Hande Erçel'in, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar çok konuşuldu. İşte haberin detayları...

21.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:01
Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak! Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu’nu duyunca...

Son dönemde attığı her adımla olay yaratan Hande Erçel, son olarak yüzü olduğu markanın lansmanında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

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Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak! Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu’nu duyunca...

Önceki akşam yüzü olduğu bir markanın davetinin ev sahibiydi Hande Erçel.

Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak! Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu’nu duyunca...

Etkinliğe pek çok ünlü isim de katıldı.

Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak! Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu’nu duyunca...

Milliyet'in haberine göre; gazetecilerin sorularına cevap veren oyuncu "Ben yeri geldiğinde kıpır kıpır yeri geldiğinde çok sakinim. Bu markada da bunu hissediyorum" dedi.

Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak! Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu’nu duyunca...

"BU NASIL BİR SORU!"

Muhabirlerin "Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erçel "Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak!" diyerek sitem etti.

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