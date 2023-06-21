Hande Erçel o soruyu duydu inanamadı "Bu nasıl bir soru! Allah aşkına soruya bak!" Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu'nu duyunca...
Gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, gerekse attığı her adımla adından söz ettiren Erçel önceki günü, yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Erçel'in kameralara poz verirken şekilden şekile girmesi bir anda magazin gündeminin tepesine oturan Hande Erçel'in, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplar çok konuşuldu. İşte haberin detayları...
21.06.2023 09:20 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:01