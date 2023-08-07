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Hande Erçel New York'ta aşka geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile sosyal medyayı salladı! O detay merak konusu oldu

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ikilinin yeni paylaşımı, yine çok konuşuldu. Aşka gelen ünlü çift, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 11:16 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 11:25
Hande Erçel New York’ta aşka geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile sosyal medyayı salladı! O detay merak konusu oldu 1

Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez geçen Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

Hande Erçel New York’ta aşka geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile sosyal medyayı salladı! O detay merak konusu oldu 2

Daha önce çok kez aşk iddialarını yalanlayan ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel New York’ta aşka geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile sosyal medyayı salladı! O detay merak konusu oldu 3

Ünlü çift, geçtiğimiz hafta ise aşka gelerek romantik bir pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

HATIRA FOTOĞRAFI

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