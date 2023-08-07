Hande Erçel New York'ta aşka geldi! Sevgilisi Hakan Sabancı ile sosyal medyayı salladı! O detay merak konusu oldu

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ikilinin yeni paylaşımı, yine çok konuşuldu. Aşka gelen ünlü çift, sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...