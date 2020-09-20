Hande Erçel Murat Dalkılıç'ı duymazdan geldi! Eski sevgili defteri kabarık olan Hande Erçel...
Geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, önceki akşam katıldıkları bir nikah töreninde pişti oldu. Nikah sonrası çift için şarkı söyleyen şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisine bakarak 'Hasret Geceleri' adlı parçayı seslendirdi. Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Aynı projede rol aldığı arkadaşı ile yakıştırılan ve aşk dedikoduları ile sık sık adından söz ettiren 26 yaşındaki Hande Erçel, estetiksiz halinden yaşına her şeyiyle merak ediliyor. Son olarak Murat Dalkılıç'ı duymazdan gelmesi ile dikkat çeken Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...
Habertürk'ün haberine göre, Murat Dalkılıç, nikah töreni sonrası çift için şarkı söyledi.
Şarkıcı, bir ara eski sevgilisi Hande Erçel'e bakarak "Sarıl bana sevgilim, eskisi gibi. Acılar içindedir, gittğin günden beridir. Bitsin artık yüreğim, hasret geceleri" sözleriyle 'Hasret Geceleri' adlı şarkısını seslendirdi. Hande Erçel'in ise şarkının söylendiği anlarda telefonuyla ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
"Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.
Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."