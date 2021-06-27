Hande Erçel mayolu boy gösterdi görenler 'ne yapıyorsunuz Hande Hanım' demeden geçmedi! İşte sosyal medyayı sallayan o poz...

Hande Erçel mayolu boy gösterdi görenler, 'ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' demeden geçmedi! Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşayan ve ilişkisinin çok iyi gittiğini ifade eden Hande Erçel, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Hande'nin mayolu paylaşımını gören yorum yağdırdı. İşte 'Ne yapıyorsunuz Hande Hanım?' dedirten Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...

27.06.2021 17:49 - Son Güncelleme: 27.06.2021 18:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





