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Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

Hande Erçel, son dönemlerde magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz bir isim... Murat Dalkılıç ayrılığının ardından oyuncu Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan 26 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'dan hulahop çevirdiği anların videosunu paylaştı. Estetik ve verdiği kilolarla bambaşka bir Hande olan genç oyuncunun kırmızı mini elbisesi ile hulahop çevirdiği anlar dikkat çekti. Çocuklar gibi eğlenen Hande Erçel'in kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdiği anların ardından güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu.

03.09.2020 15:59 - Son Güncelleme: 03.09.2020 16:17
Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan 26 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'dan paylaştığı video ile sosyal medya gündeminde.

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Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

Genç oyuncu, kırmızı mini elbisesi ile hulahop çevirdi. O anların videosunu paylaşan Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu.

Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

İşte verdiği kilolar ve geçirdiği estetik operasyonu ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin boyları...

Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

ASLIHAN KARALAR

178 cm

Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...

MÜGE ANLI - 1.64 CM

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