Hande Erçel kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdi! 26 yaşındaki Hande Erçel...
Hande Erçel, son dönemlerde magazin gündeminde adını sıkça duyduğumuz bir isim... Murat Dalkılıç ayrılığının ardından oyuncu Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan 26 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'dan hulahop çevirdiği anların videosunu paylaştı. Estetik ve verdiği kilolarla bambaşka bir Hande olan genç oyuncunun kırmızı mini elbisesi ile hulahop çevirdiği anlar dikkat çekti. Çocuklar gibi eğlenen Hande Erçel'in kırmızı mini elbisesiyle hulahop çevirdiği anların ardından güzel oyuncunun boyu merak konusu oldu.
03.09.2020 15:59
- Son Güncelleme: 03.09.2020 16:17
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