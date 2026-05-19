MERAK EDİLENLER

Hande Erçel kırmızı elbisesiyle kiminle pişti oldu?

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada çok konuşulan kırmızı elbisesiyle dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Anya Taylor-Joy ile pişti oldu ve kıyafetleri birbirine benzetildi.

Hande Erçel menajerlik ajansından ayrıldı mı?

Evet, Hande Erçel sosyal medya profilinde yer alan menajerlik ajansı bilgisini kaldırarak yerine kendi şahsi iletişim adresini eklemiş ve kendi menajerliğini yapmaya başlamıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.