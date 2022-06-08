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Haberler Magazin Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Ünlü oyuncu Hande Erçel, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti ve karavan pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Renkli pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, hem fit hali hem de güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Ünlülerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorumlar Filiz Akın, Bige Önal ve Hazal Subaşı gibi isimlerden geldi. İşte Hande Erçel'in ortalığı yıkıp geçen o pozları...

08.06.2022 23:56 - Son Güncelleme: 08.06.2022 23:56
Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Vogue Türkiye dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Birbirinden renkli pozlar veren Erçel, o fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Erçel, karavanda verdiği iddialı pozları Instagram hesabında art arda takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, saniyeler içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Renkli pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, hem fit hali hem de güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...

Ünlülerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorumlar Filiz Akın, Bige Önal ve Hazal Subaşı gibi isimlerden geldi.

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