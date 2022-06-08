Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Sosyal medyayı fena salladı! Ünlülerden yorum yağdı: Hazal Subaşı, Bige Önal...
Hande Erçel karavan pozlarıyla ortalığı ateşe verdi! Ünlü oyuncu Hande Erçel, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti ve karavan pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Renkli pozlarıyla sosyal medyaya damga vuran ünlü oyuncu, hem fit hali hem de güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. Ünlülerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorumlar Filiz Akın, Bige Önal ve Hazal Subaşı gibi isimlerden geldi. İşte Hande Erçel'in ortalığı yıkıp geçen o pozları...
08.06.2022 23:56 - Son Güncelleme: 08.06.2022 23:56
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Vogue Türkiye dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Birbirinden renkli pozlar veren Erçel, o fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.
Ünlülerin de kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorumlar Filiz Akın, Bige Önal ve Hazal Subaşı gibi isimlerden geldi.