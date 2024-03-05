Hande Erçel ile Sıla Türkoğlu’nun o pozları ortalığı karıştırdı! İkisi de “Estetik yok” demişti! İlk yorum Yeliz Yeşilmen’den: Yuh baya iyi...

1 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, estetik yaptırdığı yönündeki haberli ısrarla reddederek sık sık gündem olmuştu. Sıla Türkoğlu da geçen günlerde "Estetiğim yok" diyerek gündeme gelmiş ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.

2 Estetikli olduğu konuşulan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmıştı. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, "Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez" sözleriyle gündem olmuştu.