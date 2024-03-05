Hande Erçel ile Sıla Türkoğlu’nun o pozları ortalığı karıştırdı! İkisi de “Estetik yok” demişti! İlk yorum Yeliz Yeşilmen’den: Yuh baya iyi...

Sıla Türkoğlu, geçen günlerde tıpkı meslektaşı Hande Erçel gibi "Estetiğim yok" demiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada Hande Erçel ile Sıla Türkoğlu'nun şimdiki ve eski halleri kıyaslandı. Sosyal medya kullanıcıları "Ergenlik mi, estetik mi?" sorusunu yanıtlarken iki ünlü ismin eski halini gören Yeliz Yeşilmen yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte sosyal medyayı çalkalayan o iki fotoğraf...
Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, estetik yaptırdığı yönündeki haberli ısrarla reddederek sık sık gündem olmuştu. Sıla Türkoğlu da geçen günlerde "Estetiğim yok" diyerek gündeme gelmiş ve sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
Estetikli olduğu konuşulan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmıştı. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, "Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez" sözleriyle gündem olmuştu.
Bu açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, "Ne bu gergin cevaplar", "Ya bari inandırıcı yalan söyle", " Bu ne gerginlik ya" ve "Neyin havası neyin tribi" yorumlarında bulunmuştu.