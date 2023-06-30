Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı plajda sarmaş dolaş "Hakan yeni sevgili listesini hazırlamaya başlamış" Bikinili pozlardan sonra...
Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün ayrıldıkları iddia edilse de, Portofino'da tatil yapan ikiliden Hande Erçel bu kez bikinili pozlarını paylaştı. Erçel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken hemen ardından çiftin sarmaş dolaş plaj pozları sızdı.
30.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 30.06.2023 16:10
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdiled İtalya'da tatilde olan çiftten Hande Erçel son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ikilinin plajdaki samimi anları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.