RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'

Hande Erçel ile aşk yaşayan şarkıcı Murat Dalkılıç, Instagram hesabından gençlik halini paylaştı. 36 yaşındaki popçunun yanağındaki gamzesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 26 yaşındaki oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile, eski eşi Merve Boluğur hakkında yapılan yorumlar nedeni ile ara ara gerilen çiftin hayranları Murat Dalkılıç'ın "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar" notuyla paylaştığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı. Sevgilisinin yanağındaki gamzeyi çok beğendiğini söyleyen Dalkılıç, Hande Erçel'e yazdığı şarkıda da gamze detayına yer vermesi ile dikkat çekmişti. Sosyal medya kullanıcıları da, Murat Dalkılıç'ın çocukluk fotoğrafındaki gamzeli halini görünce, "Bebekleri kesin gamzeli olacak" şeklinde yorumlarda bulundu.

14.05.2020 16:29 - Son Güncelleme: 14.05.2020 16:29
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'

Murat Dalkılıç, yıllar öncesine ait fotoğrafı "Küçüklük fotoğraflarım çıkıyor meydana bu aralar. Bunu hatırlamıyorum bak" notuyla Instagram'da paylaştı. Murat Dalkılıç'ın paylaşımında gamzesini görenler Hande Erçel'in kulaklarını çınlattı.

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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'

Siyah iri gözleri, masum bakışları ve gamzesi ile güzelliğinden söz ettiren oyuncu Hande Erçel'in sevgilisinden gelen paylaşım sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.Sevgilisinin yanağındaki gamzeyi çok beğendiğini söyleyen Dalkılıç, Hande Erçel'e yazdığı şarkıda da gamze detayına yer vermesi ile dikkat çekmişti.

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'

Sosyal medya kullanıcıları da, Murat Dalkılıç'ın çocukluk fotoğrafındaki gamzeli halini görünce, "Bebekleri kesin gamzeli olacak" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Murat Dalkılıç ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'

Burcu Esmersoy

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın bebeği sosyal medya gündeminde! 'Kesin gamzeli olacak'
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