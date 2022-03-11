Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer Kerem ne yapsa olmamış... "İstemeden ayrıldılar"
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı! Kerem ne yapsa olmadı! Tolga Sarıtaş, Burak Serdar Şanal, Mehmet Dinçerler, Ekin Mert Daymaz, Murat Dalkılıç derken Hande'nin son aşkı Kerem Bürsin olmuştu. 28 yaşındaki Hande, oyunculuğu ve yıllar içindeki değişimi kadar aşk hayatıyla da gündemden düşmüyor. Aynı projede yer alırken başlayan aşk sessiz sedasız bitti. Hande ve Kerem'in ayrılık nedeni ise merak ediliyordu. İşte geçtiğimiz günlerde fotoğrafları silip sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bırakan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılma nedeni hakkında ortaya atılan o iddia...
"İSTEMEDEN AYRILDILAR"
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer Kerem ne yapsa olmamış...
Dizi setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı sessiz sedasız bitti. Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel'in arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği ifade edildi. Bütün bu gelişmelerin ardından sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.
"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI
İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler. Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.
TAKİBİ BIRAKTI
Öte yandan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.