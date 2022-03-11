Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer Kerem ne yapsa olmamış... "İstemeden ayrıldılar"

"İSTEMEDEN AYRILDILAR" İDDİASI

İddiaya göre; Hande Erçel ile Kerem Bürsin istemeden ayrılmışlar. Erçel ve Bürsin'in menajerleri iki yıldızın kariyerlerini düşünerek bu ilişkinin bitmesini istemişler. Snob Magazin'in haberine göre; sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrası Erçel ve Bürsin cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.