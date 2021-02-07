Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına hastalık girdi! Kavga iddialarının ardından ortaya çıkan gerçek bambaşka...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına hastalık girdi! Kavga iddialarının ardından ortaya çıkan gerçek bambaşka... Birlikte başrol paylaştıkları proje nedeniyle bir hayli yakınlaşan ve sevgili oldukları iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in sette tartıştığı iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından gerçek ortaya çıktı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i ayrı düşüren kavga değil Hande Erçel'in hastalığı...
07.02.2021 12:43
- Son Güncelleme: 07.02.2021 13:04
Kavga iddialarının ardından ortaya çıkan gerçek bambaşka...Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına hastalık girdi! Aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in son olarak sette tartıştığı iddia edilmişti.
Önceki gün kavga ettikleri, aralarının bozulduğu ve bu nedenle setin tatil edildiği haberlerine Kerem Bürsin'den yalanlama geldi. Posta'nın haberine göre; Aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı.
Bürsin, Kanada'dan gelen ailesi ile vakit geçirmek için izin istedi. Hatta anne-babasını Hande Erçel ile havalimanında karşıladılar.
HANDE EV YAPTIRIYOR
İkinci nedeni ise Erçel'in geçirdiği boyun spazmı. Şu sıralar gözlerden uzak bir yerde ev yaptıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; ustalarla tartıştı. Sebebi ise hiçbir şeyin istediği gibi olmaması...
Üstüne set yorgunluğu da eklenince strese giren Hande Erçel'in boyun bölgesinde kasılmalar oldu. İyileşene kadar çekimlere ara verildi.