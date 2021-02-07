Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına hastalık girdi! Kavga iddialarının ardından ortaya çıkan gerçek bambaşka...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arasına hastalık girdi! Kavga iddialarının ardından ortaya çıkan gerçek bambaşka... Birlikte başrol paylaştıkları proje nedeniyle bir hayli yakınlaşan ve sevgili oldukları iddia edilen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in sette tartıştığı iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından gerçek ortaya çıktı. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i ayrı düşüren kavga değil Hande Erçel'in hastalığı...

07.02.2021 12:43 - Son Güncelleme: 07.02.2021 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





