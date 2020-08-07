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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti. Son günlerde öpüşme videosu ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını dostça ayıran Hande Erçel'in ayrılık nedeninin Kerem Bürsin olduğu iddia edilmiş ancak gerçek nedenin Dalkılıç'ın baba olma isteği olduğu ortaya çıkmıştı. Hande Erçel'in Murat Dalkılıç ile ilişkisinin bitirme nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında merak edilen iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, Erçel ile olan öpüşme sahnesi hakkında da ilk kez konuştu.

07.08.2020 09:57 - Son Güncelleme: 07.08.2020 10:10
Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.Ünlü popçu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile de yakından ilgilenip adeta babalık provası yapıyordu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, popçu sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi.

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Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Bu sözler üzerine hayal kırıklığı yaşayan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, tartıştı. Fikir ayrılığını aşamayan ünlü çift, beraberliklerine de nokta koydu. Güzel oyuncu, her ne kadar "Dostluğumuz sürüyor" dese de ünlü popçunun Erçel'e çok kırgın olduğu söyleniyor.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

HANDE VE MURAT'I AYIRDI MI?

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarına neden olduğu ileri sürülen Bürsin, iddialara tek tek cevap verdi. Posta'da yer alan habere göre: Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık aşkının bitmesine Kerem Bürsin'in neden olduğu iddia ediliyordu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Önceki gün İstinye'de görüntülenen oyuncu bu konu hakkında sessizliğini bozarak "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış" dedi.

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