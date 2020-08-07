Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...
Hande Erçel, Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti. Son günlerde öpüşme videosu ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını dostça ayıran Hande Erçel'in ayrılık nedeninin Kerem Bürsin olduğu iddia edilmiş ancak gerçek nedenin Dalkılıç'ın baba olma isteği olduğu ortaya çıkmıştı. Hande Erçel'in Murat Dalkılıç ile ilişkisinin bitirme nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında merak edilen iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, Erçel ile olan öpüşme sahnesi hakkında da ilk kez konuştu.
07.08.2020 09:57
- Son Güncelleme: 07.08.2020 10:10
Her fırsatta baba olmak isteğini dile getiren Murat Dalkılıç, Erçel'den beklediği yanıtı alamadı.Ünlü popçu, Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi ile de yakından ilgilenip adeta babalık provası yapıyordu. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan güzel oyuncu, popçu sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dedi.
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin ile dizideki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.
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