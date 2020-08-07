Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? Murat Dalkılıç ayrılığı sonrası Kerem'den gelen aşk yanıtı...

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile kamera karşısına geçti. Son günlerde öpüşme videosu ile sosyal medya gündeminden düşmeyen Hande Erçel, partneri Kerem Bürsin hakkında, "Çok tatlı, olağanüstü bir insan. Çok mutluyum onunla çalıştığım için" ifadelerini kullanmıştı. Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını dostça ayıran Hande Erçel'in ayrılık nedeninin Kerem Bürsin olduğu iddia edilmiş ancak gerçek nedenin Dalkılıç'ın baba olma isteği olduğu ortaya çıkmıştı. Hande Erçel'in Murat Dalkılıç ile ilişkisinin bitirme nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında merak edilen iddialarına yanıt verdi. Oyuncu, Erçel ile olan öpüşme sahnesi hakkında da ilk kez konuştu.