Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın nişan görüntüsü ifşa oldu! İlk büyük kavga aşıkları yıkamadı gizli saklı çekilen görüntü ortalığı yıktı geçti
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın nişan görüntüsü ifşa oldu! İlk büyük kavga aşıkları yıkamadı gizli saklı çekilen görüntü ortalığı yıktı geçti. Hande Erçel boy boy paylaştığı süper mini elbisesiyle ifşa oldu! İlk büyük kavga aşıkları yıkamadı, Hande Erçel ile Hakan Sabancı sarmaş dolaş yakalandı. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift arasında iddiaya göre İtalya tatilinde telefon krizi yaşandı. Ancak ikili ilk tartışmayı atlattı. Sosyal medyadan peş peşe paylaştığı mini elbiseli fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile nişanda çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı.
07.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 07.05.2023 16:32
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın nişan görüntüsü ifşa oldu! İlk büyük kavga aşıkları yıkamadı, gizli saklı çekilen görüntü ortalığı yıktı geçti.
İddiaya göre; Erçel, Sabancı'nın sürekli telefonla ilgilenmesinden rahatsızlık duymaya başladı. İlgisizlikten sıkılan Erçel, İtalya'da bulunan hayranlarından ise yoğun ilgi gördü. Hakan Sabancı da bu durumdan rahatsız oldu. Sürekli yanlarına birinin gelmesinden hoşlanmayan Sabancı, sevgilisinin bazı hayranlarına sert tepki gösterdi.
Ve Hakan Sabancı, Hande Erçel'in gönlünü bir kez daha kazanmayı başardı. İlk büyük kavga aşıkları yıkamadı.