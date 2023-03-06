Hande Erçel ile Hakan Sabancı Paris dönüşü fena yakalandı! İlk kez konuştu! “Ciddi ilişki mi?” sorusuna bakın ne yanıt verdi...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Erçel'in adı son olarak Merve Boluğur, Hadise, Şeyma Subaşı gibi ünlü isimlerle anılan Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışmıştı. İlk kez TAKVİM manşetlerinde yer alan aşk belgelendi. Paris tatiline giden Hakan Sabancı ile Hande Erçel, havaalanında objektiflere yakalandı. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden çiftten Hakan Sabancı'nın "Ciddi ilişki mi?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. İşte detaylar...
06.03.2023 01:40 - Son Güncelleme: 06.03.2023 01:47
Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer alarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Erçel'in yalanladığı aşk Paris dönüşü belgelendi. Gazetemagazin'de yer alan habere göre; Hakan Sabancı ile Hande Erçel Paris dönüşü havaalanında objektiflere yakalandı.