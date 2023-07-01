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Haberler Magazin Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia "Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar" Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia "Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar" Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanan ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Sabancı'nın isteksiz halleri gözlerden kaçmadı.

01.07.2023 10:26 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:43
Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. Şimdiled İtalya'da tatilde olan çiftten Hande Erçel son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşerken ikilinin plajdaki samimi anları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Aşıklar, mihayetinde sosyal medya hesaplarında birbirleriyle ilgili paylaşım da yapmıştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...

Birlikte Coldplay konserine giden ünlü çift aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Hande Erçel'in telefon duvarındaki fotoğraf ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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