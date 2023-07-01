Hande Erçel ile Hakan Sabancı flaş iddia "Fotoğraflar için yanlarına o ismi aldılar" Sarmaş dolaş görüntülerin perde arkasında meğer...
Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da bayram tatilinin tadını çıkarıyor. Önceki gün plajda sarmaş dolaş yakalanan ikili hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Öte yandan Sabancı'nın isteksiz halleri gözlerden kaçmadı.
01.07.2023 10:26 - Son Güncelleme: 01.07.2023 11:43
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.