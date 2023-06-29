Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı iddiası olay! O detay şoke etti gerçek bambaşka çıktı! Aşk paylaşımlarının ardından nazara mı geldiler?
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı iddiası olay! O detay şoke etti gerçek bambaşka çıktı! Aşk paylaşımlarının ardından ünlü çift İtalya tatilinde nazara mı geldi? Çok değil daha iki gün önce sosyal medya hesaplarından ilk kez birbirlerini paylaşan Hande Erçel ile Hakan Sabancı cephesinden ayrılık iddiaları gündeme geldi. Şüphesiz 2023'ün en bomba aşkı olarak basında yer alan ikili hakkındaki o iddianın nedeniyle ilgili asıl gerçek ise bambaşka... İşte detaylar...
29.06.2023 17:00 - Son Güncelleme: 29.06.2023 17:09
HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI AYRILDI MI?
Hande Erçel ile Hakan Sabancı ayrıldı iddiası olay! O detay şoke etti gerçek bambaşka çıktı! Aşk paylaşımlarının ardından nazara mı geldiler?
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.