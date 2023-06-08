Hande Erçel ile Burak Deniz'den olay anlar! "Bu görüntüler Hakan Sabancı'yı çileden çıkarır" Görenler şaşkın yorumlar fena...
Hande Erçel ile Burak Deniz'den olay anlar! Görenler şaşkın, yorumlar fena... Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel'in Burak Deniz ile videosu sosyal medyada, "Bu görüntüler Hakan Sabancı'yı çileden çıkarır" yorumlarına neden oldu. İşte son dönemin popüler çifti Hakan Sabancı - Hande Erçel aşkında yaşananlar ve Hande'nin gündeme bomba gibi düşen videosu...
"BU GÖRÜNTÜLER HAKAN SABANCI'YI ÇİLEDEN ÇIKARIR"
Hande Erçel ile Burak Deniz'den olay anlar! Görenler şaşkın, yorumlar fena...
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel'in iş hayatındaki yeni partneri olan Burak Deniz ile videosu olay oldu.
Burak Deniz'İn Hande Erçel'e göz kırptığı ve Erçel'in kahkahaya boğulduğu anları görenler, "Bu görüntüler Hakan Sabancı'yı çileden çıkarır" yorumları yaptı.
Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel, kıyafetinden saçına kadar günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaydı.
Festivalin ilk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel sonrasında sevgilisi Hakan Sabancı'yla boy göstermişti. Ünlü çift ilk kez kamera karşısına geçmişti.