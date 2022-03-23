Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi? O hamle sonrası ilk açıklama geldi
Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi? O hamle sonrası ilk açıklama geldi... Hande Erçel ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Kerem'in adı spor spikeri Elif Gökalp ile anılmıştı geçtiğimiz haftalarda. İddialara yalanlama geldi, Kerem Bürsin'in kalbinin boş olduğu söylendi. Ancak sosyal medyada gerçekleşen Kerem Bürsin ile eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin arasındaki hamle 'aşk yeniden mi?' sorularını beraberinde getirdi. Önceki gün kameralara yakalanan Yağmur Tanrısevsin, 'Kerem Bürsin ile yeniden aşk mı yaşıyorsunuz?' iddialarına bakın ne yanıt verdi.
DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU
Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi? O hamle sonrası ilk açıklama geldi...
2013-2014 yıllarında yayınlanan ve fenomen olan 'Güneşi Beklerken' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, sürpriz sosyal medya hamlesi ile hayranlarını sevindirmişti.
AŞK YENİDEN Mİ?
Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a."