Hande Erçel ile ayrılan Kerem Bürsin eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile yeniden mi? O hamle sonrası ilk açıklama geldi...

Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a."