Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin’den bomba açıklama! ’Bazen çocuk yapma fikri geliyor’ diyen Kerem, Hande ile evleniyor mu?

"PARTNERİME 'SEN KAÇ PARA ALIYORSUN?' DİYE SORMAM"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan bir hareketin sözcüsü olarak oyunculuk camiasındaki eşitsizliklere değinen Bürsin, erkeklerin kadınlardan daha yüksek ücret almasıyla ilgili, "Hiçbir partnerimle 'Sen kaç para alıyorsun?' diye bir diyaloğum olmadı ama bunu duydum. Erkek oyuncuların biyolojik olarak kadın oyunculardan daha fazla para alması çok komik geliyor bana. Aynı işi yapıyor olup da farklı ücretlerin alınıyor olması çok yanlış. Eğer bunun değişmesine katkı sağlayacaksa kendi ücretimle partnerimin ücretinin eşit olması için öncü olurum." ifadelerini kullandı.