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Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

Hande Erçel'e ilk doğum günü mesajı sevgilisinden geldi. Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel'in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç Instagram'dan romantik bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Hande Erçel'in doğum gününü öğrenen hayranları güzel oyuncunun yaşını merak etti. Hande Erçel'in yaşını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dönemlerde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve ünlüler arasında en çok değişimiyle şaşırılan isim olan Hande Erçel'in yaşı...

24.11.2019 12:24 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:55
Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

Hande Erçel son dönemlerin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında. Annesini kaybettikten sonra sevgilisi Murat Dalkılıç'ın desteği ile toparlanan ve zor günleri geride bırakan Hande Erçel, değişimiyle çok konuşuluyor. Yıllar içerisinde geçirdiği değişim ile sosyal medya gündeminden düşmeyen güzel oyuncuya sevgilisi Murat Dalkılıç'tan anlam yüklü paylaşım geldi. Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel'in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç Instagram'dan romantik bir mesajla kutladı.

Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Dalkılıç'ın bu paylaşımına Demet Akalın, Burcu Özberk gibi ünlü isimler kalp emojisi yapmayı ihmal etmedi.

Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

Erçel de bir paylaşım yaparak "her şeyi paylaşmaya doğum günümle başlamışız, seni seviyorum mutluluğum. 2. ve daha nicelerine" yorumunda bulundu. Hande Erçel'in yaşı ise merak konusu oldu. İşte herkesi şaşırtan 'Hande Erçel' kaç yaşında? sorusunun cevabı...

Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

EBRU GÜNDEŞ

44 yaşında

Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

PINAR ALTUĞ

44 yaşında

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