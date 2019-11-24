Hande Erçel hakkında 'yok artık' dedirten gerçek! Değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel meğer...

Hande Erçel'e ilk doğum günü mesajı sevgilisinden geldi. Azize dizisiyle ekranlara dönen Hande Erçel'in doğum gününü sevgilisi Murat Dalkılıç Instagram'dan romantik bir mesajla kutladı. Ünlü şarkıcı sevgilisiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp fotoğrafın altına "Huzurum, mutluluğum, dostum, dünya güzeli sevgilim... Var ol!" notunu düştü. Hande Erçel'in doğum gününü öğrenen hayranları güzel oyuncunun yaşını merak etti. Hande Erçel'in yaşını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dönemlerde Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen ve ünlüler arasında en çok değişimiyle şaşırılan isim olan Hande Erçel'in yaşı...

24.11.2019 12:24 - Son Güncelleme: 24.11.2019 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





