Hande Erçel Hakan Sabancı'nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı "Bu oğlanın yarısı nerede" Çareyi Hakan'ı kesmekte bulan Hande...
Magazin dünyası aylardır Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftini konuşuyor... Defalarca inkar etmelerinin ardından aşkları havalimanında ortaya çıkan çiftin ilişkisine, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia ediliyor. Çift önceki akşam bir arkadaşlarının düğün organizasyonuna katıldı. Aynı organizasyonda anne Arzu Sabancı da yer aldı. O organizasyondan fotoğraf paylaşan Hande Erçel'in paylaşımlarında Hakan Sabancı'nın yarısına yer vermesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
23.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:17
Magazin dünyasının bomba çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı attıkları her adımla olay yaratmaya devam ediyor.
Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle arkadaşlarının bir düğününe katılmıştı geçtiğimiz günlerde.
Asıl bomba detay ise Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in paylaşımında, Hakan Sabancı'nın da yer almasıydı.