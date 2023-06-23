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Haberler Magazin Hande Erçel Hakan Sabancı'nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı "Bu oğlanın yarısı nerede" Çareyi Hakan'ı kesmekte bulan Hande...

Hande Erçel Hakan Sabancı'nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı "Bu oğlanın yarısı nerede" Çareyi Hakan'ı kesmekte bulan Hande...

Magazin dünyası aylardır Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftini konuşuyor... Defalarca inkar etmelerinin ardından aşkları havalimanında ortaya çıkan çiftin ilişkisine, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermediği iddia ediliyor. Çift önceki akşam bir arkadaşlarının düğün organizasyonuna katıldı. Aynı organizasyonda anne Arzu Sabancı da yer aldı. O organizasyondan fotoğraf paylaşan Hande Erçel'in paylaşımlarında Hakan Sabancı'nın yarısına yer vermesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

23.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:17
Hande Erçel Hakan Sabancı’nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı Bu oğlanın yarısı nerede Çareyi Hakan’ı kesmekte bulan Hande...

Magazin dünyasının bomba çifti Hande Erçel ile Hakan Sabancı attıkları her adımla olay yaratmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel Hakan Sabancı’nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı Bu oğlanın yarısı nerede Çareyi Hakan’ı kesmekte bulan Hande...

Güzel oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ve ailesiyle arkadaşlarının bir düğününe katılmıştı geçtiğimiz günlerde.

Hande Erçel Hakan Sabancı’nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı Bu oğlanın yarısı nerede Çareyi Hakan’ı kesmekte bulan Hande...

Hatta bu ilişkiye onay vermediği iddia edilen anne Arzu Sabancı da aynı düğündeydi. Ancak birlikte herhangi bir görüntüleri basına yansımamıştı çiftle.

Hande Erçel Hakan Sabancı’nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı Bu oğlanın yarısı nerede Çareyi Hakan’ı kesmekte bulan Hande...

Geceden gelen bir görüntüdeyse, Erçel'in sevgilisine attığı bakışlar olay olmuştu.

Hande Erçel Hakan Sabancı’nın yarısını paylaştı ortalık kaynadı Bu oğlanın yarısı nerede Çareyi Hakan’ı kesmekte bulan Hande...

Asıl bomba detay ise Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in paylaşımında, Hakan Sabancı'nın da yer almasıydı.

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