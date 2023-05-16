Hande Erçel, Hadise, Seray Kaya, Sinem Kobal, Demet Özdemir hepsi listemizde! Ünlülerin makyajsız hallerini gören 'yok böylesi' diyor! Meğer göründüğünden çok farklı...

Magazin dünyasından veya dizi, filmlerden tanıdığımız ünlülerin çoğunluğu kendilerine hayran bırakıyor. Bilindiği üzere onları çoğunlukla makyajlı görmeye de alışığız. Peki, makyajsız halleri nasıl? İşte gözlerimizin görmeye alışık olmadığı ünlülerin makyajsız halleri tek bir listede...