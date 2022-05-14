Hande Erçel dekolteli süper minisiyle gece yarısı paylaştı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkının “Çok özel” pozu ortalığı kasıp kavurdu
Hande Erçel dekolteli süper minisiyle gece yarısı paylaştı! Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gece yarısı paylaşım yapan Erçel, dekolteli süper minisiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı yıktı geçti. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
14.05.2022 01:47 - Son Güncelleme: 14.05.2022 01:47
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılık kararı aldıktan sonra gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırdı.
Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşklarını gözlerden uzak yaşamak istese de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.