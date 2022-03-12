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Haberler Magazin Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, her fırsatta yalanladıkları ilişkilerini Maldivler tatili sonrası sosyal medyadan duyurmuştu. Mutlu bir beraberlik sürdüren çift, sürpriz ayrılık kararlarıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Tekrar bir araya gelecekleri düşünülen Bürsin ile Erçel, geçen hafta sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silerek ayrılık konusundaki kararlıklarını gözler önüne sermişti. Son olarak Kerem Bürsin'i sosyal medyada takip etmeyi bırakan gündeme gelen Erçel, hakkında atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Bakın Hande Erçel'in isminin anıldığı o kişi kim...

12.03.2022 19:43 - Son Güncelleme: 12.03.2022 19:43
Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Sen Çal Kapımı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

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Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Tekrar bir araya gelecekleri düşünülen Bürsin ile Erçel, geçen hafta sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını silerek ayrılık konusundaki kararlıklarını gözler önüne serdi.

Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Son olarak Kerem Bürsin'i sosyal medyada takip etmeyi bırakan gündeme gelen Erçel, hakkında atılan bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

Bütün bu gelişmelerin ardından Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Hande Erçel cephesinde flaş gelişme! Kerem Bürsin’i çabuk unuttu yeni sevgilisi de ünlü çıktı! Bakın gönlünü kime kaptırmış...

İddiaya göre; Erçel, marka yüzü olduğu mücevher markasının genel müdürü Atasay Kamer ile aşk yaşamaya başladı.

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