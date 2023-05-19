Hande Erçel boylu boyunca uzandı mayolu pozu olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı: "Hakan Sabancı ile boy farkı..."
Hande Erçel boylu boyunca uzandı mayolu pozu olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı. "Hakan Sabancı ile boy farkı ne acaba" , "Bu nasıl uzun bir bacak" , "Yaz gelmiş" şeklinde yorumlar yapılan Hande Erçel'in son paylaşımı sosyal medya gündeminde. Sürpriz bir şekilde sosyetenin çapkın ismi Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan ve gündemden düşmeyen Hande Erçel Instagram paylaşımlarına hız verdi. Son paylaşımında mayosuyla kamera karşısına geçen Hande Erçel'e kısa sürede birçok yorum yapıldı. O kare nedeniyle Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu.
19.05.2023 13:47 - Son Güncelleme: 19.05.2023 13:59
HANDE ERÇEL İLE Hakan Sabancı'NIN BOY FARKI...
Hande Erçel boylu boyunca uzandı mayolu pozu olay oldu! Görenlerin ağzı açık kaldı yorum üstüne yorum yağdı.
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı.
Her davete ve düğüne birlikte katılan ikili bu kez Hakan Sabancı'nın annesinin de yanlarında olması ile çok konuşuldu.