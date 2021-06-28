Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası Gamze Erçel ve kıza arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, 'beni ablam kadar koruyan kimse yok' dediği Gamze Erçel ve kız arkadaşları ile birlikte hafta sonu kaçamağı yaptı. Kiraladıkları lüks tekneyi Bodrum Orak, Adası'na demirleyen oyuncuyu denizden çıktıktan sonra ablası yıkadı. Daha sonra bikini değiştiren Erçel'in düzgün fiziği dikkat çekti. İşte duş alırken bikinili yakalanan Hande Erçel'in tatil kaçamağından görüntüler...

28.06.2021 09:55 - Son Güncelleme: 28.06.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





