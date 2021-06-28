Vav TV İzle

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası Gamze Erçel ve kıza arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel son günlerde magazin gündeminden düşmüyor. Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, 'beni ablam kadar koruyan kimse yok' dediği Gamze Erçel ve kız arkadaşları ile birlikte hafta sonu kaçamağı yaptı. Kiraladıkları lüks tekneyi Bodrum Orak, Adası'na demirleyen oyuncuyu denizden çıktıktan sonra ablası yıkadı. Daha sonra bikini değiştiren Erçel'in düzgün fiziği dikkat çekti. İşte duş alırken bikinili yakalanan Hande Erçel'in tatil kaçamağından görüntüler...

28.06.2021 09:55 - Son Güncelleme: 28.06.2021 10:18
Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kıza arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kıza arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, arkadaş grubuyla kiraladıkları lüks gulet teknede görüntülendi. Erçel, Orak Adası'na demirledikleri tekneden denize girdi.

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Erçel'in, denizden çıkıp merdivenlerdeyken ablasının kendisini yıkamasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı. Daha sonra bikini değiştiren Erçel'in fit görüntüsü dikkat çekti.

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan oyuncu, son olarak leopar desenli mayosuyla çekilen bir kareyi paylaştı.

Hande Erçel bikinili yakalandı! Ablası ve kız arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel teknede duş aldı ortaya bomba görüntüler çıktı

ÜNLÜLER TATİLDE

İşte Hande Erçel'in bikinili yakalandığı anlar ve ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...