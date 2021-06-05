Hande Erçel bikinili ve pembe mayolu pozlarıyla dakikalar için sosyal medyayı yaktı kavurdu! Hande Erçel'in Vogue pozları olay
Son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı yerinden oynattı. Hali hazırda, milyonlarca takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni ve yorum alan Hande Erçel bu kez Vogue Türkiye'ye poz verdi. Hande Erçel'in pozları sosyal medyaya düşer düşmez kasıp kavurdu. İşte Hande Erçel'in güzelliğini gözler önüne serdiği o pozlar...
05.06.2021 17:33
- Son Güncelleme: 05.06.2021 17:33
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Vogue Türkiye'ye verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Erçel, sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Instagram'da 21 milyondan fazla takipçisi olan Hande Erçel, Vogue Türkiye'ye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Yaz temali fotoğraflara Hande Erçel'in güzelliği damgasını vurdu.
İŞTE OLAY OLAN O POZLAR
33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabından haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarında.
Partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisiyle Maldivler tatiline gitmişti.