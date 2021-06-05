Hande Erçel bikinili ve pembe mayolu pozlarıyla dakikalar için sosyal medyayı yaktı kavurdu! Hande Erçel'in Vogue pozları olay

Son dönemde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen 27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı yerinden oynattı. Hali hazırda, milyonlarca takipçisiyle paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni ve yorum alan Hande Erçel bu kez Vogue Türkiye'ye poz verdi. Hande Erçel'in pozları sosyal medyaya düşer düşmez kasıp kavurdu. İşte Hande Erçel'in güzelliğini gözler önüne serdiği o pozlar...

05.06.2021 17:33 - Son Güncelleme: 05.06.2021 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





