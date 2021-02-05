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Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Ancak çiftin ilişkisine nazar değdiği ve aralarının bozulduğu iddia edildi. Öte yandan ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise ablası Gamze Erçel'in paylaştığı kare ve sonrasında gelen yorumlar...

05.02.2021 17:18 - Son Güncelleme: 05.02.2021 17:18
Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine giren ve aynı sene kızı Aylin Mavi'yi kucağına alan Gamze Erçel, oyuncu kardeşi Hande Erçel ile pozunu paylaştı. Olanlar oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Ayna karşısında çekilen karelerini Instagram'ın hikaye bölümünden yayınlayan Gamze Erçel, "Onun güzelliğini görünce kendimi çekemedim" notunu düştü.

Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

İŞTE O KARE

Bu fotoğraf sonrasında sosyal medyada Hande Erçel'in geçirdiği estetik operasyonlar hakkında pek çok yorum yapıldı. Ancak bu durum yine de Hande Erçel'in son günlerin en çok konuşulan ismi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Son günlerin en popüler ismi hiç kuşkusuz 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Hande Erçel ablası Gamze Erçel 'güzelliğini görünce kendimi çekemedim' dedi paylaştı! Estetik yorumları çok geç kalmadı

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.