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Haberler Magazin Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, 28 yaşına bastı. Rol aldığı dizideki partneri Kerem Bürsin'le dizi aşkını özel hayatına da taşıyan Hande Erçel, şu sıralar hem özel hayatındaki hem de kariyerindeki en keyifli günlerini yaşıyor. Önceki gün 28. yaş gününü kutlayan Hande Erçel'in doğum gününü kutlayanlardan biri de tabi ki sevgilisi Kerem Bürsin'di. Kerem Bürsin, kendine has üslubuyla sevgilisinin doğum gününü kutladı. İşte Kerem Bürsin'in paylaştığı o görüntüler.

25.11.2021 09:43 - Son Güncelleme: 25.11.2021 09:43
Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından Erçel ile çekildiği kareleri arka arkaya paylaştı.

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Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, 28 yaşına girdi. Kerem Bürsin, Erçel'in doğum gününü ilk kutlayan isim oldu.

Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

İŞTE O KARELER

Arka arkaya Hande Erçel ile çekildiği kareleri paylaşan Kerem Bürsin, romantik notu ile sevgilisine seslendi.

Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

"SEN, SEN OLDUĞUN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Bürsin, "Doğum günü serisi başlıyor!" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel 28 yaşına girdi sevgilisi Kerem Bürsin tüm özel görüntüleri ifşa etti! Kerem usülü diz boyu romantizm

Kerem Bürsin başka bir paylaşımında Hande Erçel'e, "Sen, sen olduğun için teşekkür ederim! İyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.

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