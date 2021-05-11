Hande Erçel 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşımla olay oldu! İşte 'Kerem Bürsin nerede?' dedirten ev pozu...

Hande Erçel 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşımla olay oldu! Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Maldivler tatili ile gündemden düşmeyen ikiliden Hande Erçel, evden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada Erçel'e, 'Canın sıkılmış senin, Kerem nerede?' yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel'in evinden yaptığı paylaşımlar...

11.05.2021 15:03 - Son Güncelleme: 11.05.2021 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





