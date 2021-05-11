Hande Erçel 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşımla olay oldu! İşte 'Kerem Bürsin nerede?' dedirten ev pozu...
Hande Erçel 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşımla olay oldu! Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor. Maldivler tatili ile gündemden düşmeyen ikiliden Hande Erçel, evden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşım sonrası sosyal medyada Erçel'e, 'Canın sıkılmış senin, Kerem nerede?' yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel'in evinden yaptığı paylaşımlar...
11.05.2021 15:03
- Son Güncelleme: 11.05.2021 15:35
Hande Erçel 10 milyon TL'lik cam evinden yaptığı paylaşımla olay oldu! Oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaların ardından Maldivler tatiline çıkan ve aşk iddialarını yalanlamayı bırakan Hande Erçel, Instagram pozlarıyla gündemde.
Bu pozlarla takipçilerinin karşısına çıkan Hande Erçel'e sosyal medyada, 'Canı sıkılmış galiba, Kerem nerede acaba?' yorumları yapıldı.
Kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşen Hande Erçel'in evi merak konusu oldu. İşte Hande Erçel başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
İFŞALANMAMAK İÇİN SÖZLEŞME!
Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra evini değiştirme kararı alan ve Çubuklu Vadi Evleri'nden taşınan Hande Erçel, yeni bir ev arayışına girmişti.