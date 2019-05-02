Hande Ataizi'nin oğlunu sosyal medyada büyük ilgi gördü! İşte Hande Ataizi'nin merak edilen oğlu Leon Harvey...

Hande Ataizi, Fikret Kuşkan hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine otururken herkes Ataizi'nin hayatını araştırmaya başladı. "İlk aşkım Fikret Kuşkan" diyen Hande Ataizi'nin ​oğlu, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte 45 yaşındaki Hande Ataizi'nin herkesin merak ettiği oğlu Leon Harvey ve diğer ünlü isimlerin çocukları!

02.05.2019 11:23 - Son Güncelleme: 02.05.2019 11:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





