Hande Ataizi'nin oğlunu sosyal medyada büyük ilgi gördü! İşte Hande Ataizi'nin merak edilen oğlu Leon Harvey...
Hande Ataizi, Fikret Kuşkan hakkında yaptığı yorumla magazin gündemine otururken herkes Ataizi'nin hayatını araştırmaya başladı. "İlk aşkım Fikret Kuşkan" diyen Hande Ataizi'nin oğlu, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte 45 yaşındaki Hande Ataizi'nin herkesin merak ettiği oğlu Leon Harvey ve diğer ünlü isimlerin çocukları!
02.05.2019 11:23
- Son Güncelleme: 02.05.2019 11:23
Hande Ataizi, Fikret Kuşkan hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olurken, oğlu Leon da sosyal medyada çok konuşuldu. "Fikret Kuşkan, benim ilk aşkımdı." diyen 45 yaşındaki güzel oyuncu Hande Ataizi'nin oğlu Leon'u görenler çok şaşırdı. İşte en çok konuşulan ünlü çocukları arasında yerini alan Hande Ataizi'nin oğlu Leon...
DİĞER GALERİLER