Haberler Galeri Magazin Hande Ataizi ve 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu plajda birbirine girdi: Bu acele nedir?

Hande Ataizi ve 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu plajda birbirine girdi: Bu acele nedir?

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'daki tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türbükü'nde denize girmek isteyen ikili bir tartışma yaşadı. Ataizi, acele ettiği için sinirlendiği sevgilisine kızarak yanından uzaklaştı.

22.08.2020 11:26 - Son Güncelleme: 22.08.2020 11:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





