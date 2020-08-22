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Hande Ataizi ve 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu plajda birbirine girdi: Bu acele nedir?
Hande Ataizi ve 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu plajda birbirine girdi: Bu acele nedir?
Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum'daki tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türbükü'nde denize girmek isteyen ikili bir tartışma yaşadı. Ataizi, acele ettiği için sinirlendiği sevgilisine kızarak yanından uzaklaştı.
22.08.2020 11:26
- Son Güncelleme: 22.08.2020 11:26
Oyuncu Hande Ataizi (46), oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu (26) ile Bodrum tatiline devam ediyor. Sevgililer, önceki gün Türkbükü'nde tatsız bir olay yaşadı.
Ünlü oyuncu ile kendisinden 20 yaş küçük aşkı, ayak üstü gergin anlar yaşadı.
Hande Ataizi, "Bu acele nedir? Koştur koştur gidiyorsun?" diyerek, sevgilisinin yanından ayrıldı.
Daha sonra aralarında geçen olayı tatlıya bağlayan ikili, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Ataizi dostlarıyla sohbet ederken, küçük Leon da otel misafirleriyle şakalaştı.