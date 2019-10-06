Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte bakın nerede görüntülendi! İkiliyi görenler şok oldu...

Hande Ataizi Benjamin Harvey ile 5 buçuk yıllık evliliğini geçen yıl bitirdi. 46 yaşındaki Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Ümraniye'de bir halk otobüsünde görüntülendi. İkiliyi gören vatandaşlar ise şok oldu. İşte Hande Ataizi ve toplu taşıma kullanan diğer ünlü isimler...

06.10.2019 10:34 - Son Güncelleme: 06.10.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





