Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile birlikte bakın nerede görüntülendi! İkiliyi görenler şok oldu...
Hande Ataizi Benjamin Harvey ile 5 buçuk yıllık evliliğini geçen yıl bitirdi. 46 yaşındaki Hande Ataizi, geçtiğimiz günlerde kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Ümraniye'de bir halk otobüsünde görüntülendi. İkiliyi gören vatandaşlar ise şok oldu. İşte Hande Ataizi ve toplu taşıma kullanan diğer ünlü isimler...
06.10.2019 10:34
- Son Güncelleme: 06.10.2019 11:24
Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, geçen hafta Ümraniye'de bir halk otobüsünde görüntülendi. Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.
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