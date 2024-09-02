5. kez baba oluyor! Acun Ilıcalı ile 24'lük sevgilisi Çağla Altunkaya'dan güzel haber: '3.5 aylık hamileymiş' Nikahtan 3 gün önce...

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya 5 Eylülde evleniyor. Çiftten güzel haber geldi. Acun Ilıcalı hem iş hayatıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır aşk yaşıyor.