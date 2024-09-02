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5. kez baba oluyor! Acun Ilıcalı ile 24'lük sevgilisi Çağla Altunkaya'dan güzel haber: '3.5 aylık hamileymiş' Nikahtan 3 gün önce...

55 yaşındaki Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya 5 Eylül'de dünyaevine girecek. Marmaris'te evlenmesi beklenen çift yeni bir heyecan yaşıyor. Edinilen bilgiye göre, Ayça Çağla Altunkaya'nın 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:27 Güncelleme 02 Eylül 2024, 11:30
5. kez baba oluyor! Acun Ilıcalı ile 24’lük sevgilisi Çağla Altunkaya’dan güzel haber: ’3.5 aylık hamileymiş’ Nikahtan 3 gün önce... 1

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 5 Eylül'de Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor. Çiftten gelen güzel haber, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

5. kez baba oluyor! Acun Ilıcalı ile 24’lük sevgilisi Çağla Altunkaya’dan güzel haber: ’3.5 aylık hamileymiş’ Nikahtan 3 gün önce... 2

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya 5 Eylülde evleniyor. Çiftten güzel haber geldi. Acun Ilıcalı hem iş hayatıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır aşk yaşıyor.

5. kez baba oluyor! Acun Ilıcalı ile 24’lük sevgilisi Çağla Altunkaya’dan güzel haber: ’3.5 aylık hamileymiş’ Nikahtan 3 gün önce... 3

4'ÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURUYOR

Genç sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olan Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor.

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