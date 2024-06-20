Hamilelik ona çok yakıştı! Emre Yetkin'in eşi Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni poz! Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile aynı karedeler

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kariyerinde adeta altın çağını yaşayan Burcu Biricik, anne olmak için gün sayıyor. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve sosyal medya hesabından sık sık karnı bununda fotoğraflarını paylaşan Burcu Biricik, son olarak Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile poz verdi. İşte artık anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'in o pozu...
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle kariyerinde adeta altın çağını yaşayan Burcu Biricik, anne olmak için gün sayıyor. Emre Yetkin ile mutlu bir evliliği olan ve sosyal medya hesabından sık sık karnı bununda fotoğraflarını paylaşan Burcu Biricik, son olarak Ecem Özkaya ve Aydan Taş ile poz verdi. İşte artık anne olmak için gün sayan Burcu Biricik'in o pozu...
Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Şerif Erol, Tamer Levent ve Cihangir Ceyhan gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Biricik şimdilerde ekranlardan uzak yaşam sürüyor.
Emre Yetkin ile mutlu evliliğini hamilelik haberiyle süsleyen Burcu Biricik sosyal medya hesabından sıkça karnı burnunda pozlarını paylaşmaya devam ediyor.