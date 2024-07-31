Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Kadir Doğulu’nun eşi günbatımında kumsalda...

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 8 yıl önce evlenen oyuncu Neslihan Atagül, geçen gün yaptığı bir paylaşımla bebek müjdesi verdi. Hamile olduğunu duyuran Atagül'den yani paylaşımlarda geldi. Ünlü oyuncunun siyah elbisesi ile kumsalda verdiği günbatımı paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...
Fatih Harbiye dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, set arkadaşlıkları kısa süre sonra gerçek aşka dönüşmüş ve ikili 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
8 yıl önce evlenen ünlü çiftten güzel haber geldi. Atagül, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.
Atagül, hakkında çıkan hamilelik iddiasını, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak doğruladı.