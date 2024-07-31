Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül’den yeni pozlar! Kadir Doğulu’nun eşi günbatımında kumsalda...

Meslektaşı Kadir Doğulu ile 8 yıl önce evlenen oyuncu Neslihan Atagül, geçen gün yaptığı bir paylaşımla bebek müjdesi verdi. Hamile olduğunu duyuran Atagül'den yani paylaşımlarda geldi. Ünlü oyuncunun siyah elbisesi ile kumsalda verdiği günbatımı paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...