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Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz'ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında önceki gün hamilelik iddiaları ortaya atılırken bu kez de düğün hediyesiyle gündeme geldi. İşte haberin detayları...

20.08.2022 09:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:03
Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz’ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor.

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Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz’ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz’ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz’ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz’ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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