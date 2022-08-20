Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz'ün eşi bir hediye aldı ki sormayın gitsin! Nida Büyükbayraktar kesenin ağzını açtı da açtı
Son dönemde özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında önceki gün hamilelik iddiaları ortaya atılırken bu kez de düğün hediyesiyle gündeme geldi. İşte haberin detayları...
20.08.2022 09:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 09:03
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.