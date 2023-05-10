Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel’in dans ederken bir anda göğsü açıldı! Kıyafetin azizliğine uğradı! “Bu ne biçim frikik böyle...”
Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve geçen yıl evliliklerini sonlandıran Selen Görgüzel, geçen günlerde ihanet itirafında bulunarak adından söz ettirmişti. "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel, şimdi ise sahnede verdiği frikikle gündeme geldi. Derin dekolteli kıyafetiyle sahneye çıkan Görgüzel'in dans ederken bir anda göğüsleri açıldı. Göğüslerinin açıldığını fark etmeden dansına devam eden şarkıcının o anları sosyal medyaya düştü. İşte detaylar...
10.05.2023 23:02 - Son Güncelleme: 10.05.2023 23:02
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine girdi. Ancak ünlü çift, geçen sene yollarını ayırdı.
"Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" diyen Selen Görgüzel, şimdi ise sahnede verdiği frikikle gündeme geldi.