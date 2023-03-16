Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'e ev sahibi şoku: "Enteresan diyaloglar yaşadık..."
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'e ev sahibi şoku! Geçtiğimiz sene Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmış ve 'Eski aşıklar yeniden mi' sorusu akıllara gelmişti. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yer alan Selen Görgüzel bu kez ev sahibiyle yaşadığı sorunlarla adından söz ettirdi.
Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.
Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.
Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.