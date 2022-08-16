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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen Mart ayında 8 yıldır evli olduğu yönetmen Hamdi Alkan ile Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Görgüzel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Selen Görgüzel'in o pozları...

16.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 16.08.2022 18:13
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

8 yıldır evli olan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçen Mart ayında Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı.

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Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Yönetmen Hamdi Alkan ile yollarını ayırmasının ardından müzik çalışmalarına hız veren Selen Görgüzel, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Görgüzel, özellikle "Hamdi beni Instagram'dan silmiş, engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı" sözleriyle günlerce adından söz ettirdi.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Selen Görgüzel, bu kez Instagram'da yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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