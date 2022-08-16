Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel’den iddialı pozlar! Bikini altıyla objektif karşısına geçti! Paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen Mart ayında 8 yıldır evli olduğu yönetmen Hamdi Alkan ile Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı. Boşanmanın ardından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Görgüzel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Selen Görgüzel'in o pozları...
16.08.2022 18:13 - Son Güncelleme: 16.08.2022 18:13
8 yıldır evli olan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçen Mart ayında Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı.
Yönetmen Hamdi Alkan ile yollarını ayırmasının ardından müzik çalışmalarına hız veren Selen Görgüzel, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Selen Görgüzel, bu kez Instagram'da yaptığı paylaşımlarla çok konuşuldu.