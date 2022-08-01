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Haberler Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Görgüzel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, yatakta verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Selen Görgüzel'in sosyal medyaya damga vuran yatak pozları...

01.08.2022 20:52 - Son Güncelleme: 01.08.2022 20:52
Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı.

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Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

İkiliden Selen Görgüzel, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram'dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." açıklamasını yapmıştı.

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Selen Görgüzel, muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet...

Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”

Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum.

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