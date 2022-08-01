Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Herkes onu konuştu “Gecelik giymeyi unutmuşsun”
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel yatak pozlarıyla ortalığı birbirine kattı! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen aylarda yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşanma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Görgüzel, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı, yatakta verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Selen Görgüzel'in sosyal medyaya damga vuran yatak pozları...
01.08.2022 20:52 - Son Güncelleme: 01.08.2022 20:52
Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram'dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." açıklamasını yapmıştı.
Selen Görgüzel, muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet...