Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'e büyük şok! ‘İki saat sonra hayatım normale dönecek’ dedi başından geçenleri anlattı
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'e büyük şok! Yönetmen Hamdi Alkan ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşıma imza attı. Kısa süre önce yeni şarkısı 'Bi' Dakka'yı müzikseverlerin beğenisine sunan Görgüzel, bu kez başından geçen talihsiz bir olayla gündeme geldi. Hırsızlık şoku yaşayan ünlü oyuncu, "İki saat sonra hayatım normale dönecek" diyerek başından geçenleri takipçileriyle paylaştı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...
21.10.2021 18:42
- Son Güncelleme: 21.10.2021 18:42
Yönetmen Hamdi Alkan ile 2014 yılında nikah masasına oturan Selen Görgüzel, oyunculuğu ver şarkıcılığının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.
HAVUZBAŞI PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!
Selen Görgüzel, geçen günlerde ise havuz kenarında verdiği bir pozla adından söz ettirmişti.