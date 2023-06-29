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Haberler Magazin Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen sene sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Görgüzel, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken ilk yorum Mehmet Ali Erbil'den geldi. İşte Selen Görgüzel'in o pozları...

takvim.com.tr
29.06.2023 14:46 - Son Güncelleme: 29.06.2023 16:31
Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen sene 8 yıllık eşi Hamdi Alkan ile yollarını ayırmıştı.

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Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulan Görgüzel, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine gündem oldu.

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Görgüzel, siyah mayosu ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, Instagram kullanıcılarını ikiye böldü.

Hamdi Alkan’ın 8 senelik eski eşi Selen Görgüzel’in mayolu pozları olay oldu! İlk yorum Mehmet Ali Erbil’den! “Bu pozlar olmadı...”

Bir sosyal medya kullanıcısı, Görgüzel'i fazla iddialı bularak "Bu pozlar olmadı" yorumunda bulundu.

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