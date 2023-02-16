Hamdi Alkan'dan üzen haber! O sözler kahretti ünlülerden peş peşe mesaj yağdı: "Zahter kokulu Antakya öldü, yok oldu..."

Hamdi Alkan acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı.Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet.