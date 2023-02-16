Hamdi Alkan'dan üzen haber! O sözler kahretti ünlülerden peş peşe mesaj yağdı: "Zahter kokulu Antakya öldü, yok oldu..."
Hamdi Alkan'dan üzen haber! Ünlülerden acı paylaşıma peş peşe mesaj yağdı. Ünlü oyuncu ve sinema yapımcısı Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan uzun süre Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakımda kalmıştı. Bir süredir de İstanbul'da yoğun bakımda olan Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan Instagram hesabından acı haberi kahreden sözlerle duyurdu.
"ZAHTER KOKULU ANTAKYA ÖLDÜ, YOK OLDU..."
Hamdi Alkan'dan üzen haber! O sözler kahretti ünlülerden peş peşe mesaj yağdı.
Hamdi Alkan, annesi Hilva Alkan uzun süre Hatay'da yoğun bakımda kaldıktan sonra İstanbul'a getirtmişti. Hilva Alkan geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.
Hamdi Alkan acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı.Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet.