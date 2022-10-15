Hamdi Alkan'dan eski eşi Selen Görgüzel'e salvolar 'garip geliyor...' Selen Görgüzel 'Hamdi beni sildi' demişti meğer...
2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrası, boşanmaya dair detaylar hala konuşulmaya devam ediyor. Hamdi Alkan, eski eşinin gündem olan sözlerine cevap verdi.
Yönetmen Hamdi Alkan ile şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 2014 yılında nikâh masasına oturmuş, geçtiğimiz mart ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Görgüzel, ayrılığın ardından "Hamdi beni Instagram'dan silmiş, engellemiş" açıklamasını yapmıştı.
"ARAS DAHA İYİ YERLERDE OLMAYI HAK EDİYOR"
Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan filmde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Alkan, rolüyle alakalı bilgi vermekten kaçınırken, Aras Bulut'un oyunculuğunu övdü: 2023 yılında ekranlarda olacak. Aras'ın oyunculuğu harika. Son 10 yıla damgasını vurmuş bir isim ama oyunculuğunun yanı sıra kişiliği ve karakteri de harika bir insan. Umarım çok güzel yerlerde görürüz hep bunu hak ediyor.
"ANNEM FELÇ GEÇİRDİ, ALZHEİMER HASTALIĞINA YAKALANDI"
Annesinin sağlık sorunları yaşadığını, bu nedenle ablası Feryal Alkan'ın da desteğe geldiğini ifade eden Alkan, "Zor zamanlardan geçiyoruz açıkçası. Annem felç geçirdi ve alzheimer hastalığına yakalandı. Ablam ile anneme en iyi şekilde bakmak için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.