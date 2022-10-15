Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel’e salvolar ’garip geliyor...’ Selen Görgüzel ’Hamdi beni sildi’ demişti meğer...

"ARAS DAHA İYİ YERLERDE OLMAYI HAK EDİYOR"

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan filmde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Alkan, rolüyle alakalı bilgi vermekten kaçınırken, Aras Bulut'un oyunculuğunu övdü: 2023 yılında ekranlarda olacak. Aras'ın oyunculuğu harika. Son 10 yıla damgasını vurmuş bir isim ama oyunculuğunun yanı sıra kişiliği ve karakteri de harika bir insan. Umarım çok güzel yerlerde görürüz hep bunu hak ediyor.