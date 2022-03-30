Hamdi Alkan'dan eski eşi Selen Görgüzel'e ambargo 'konuşursan yanarsın' Öpüşme kriziyle biten evlilikte konuşma yasağı
2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel - Hamdi Alkan çifti 8 yıllık evliliğini sonlandırdı. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh hali değişkenlik göstermeye başladı ve sinirli olduğu söylenen yönetmenin öpüşme sahnesiyle çıldırdığı iddia edildi. Hatta Hamdi Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ancak Alkan kabul etmedi. Boşanmanın detayları da, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Hamdi Alkan'ın Selen Görgüzel'e bir yasak koydurduğu ortaya çıktı. Görgüzel o yasağı çiğnerse, Alkan'a 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek.
30.03.2022 12:41 - Son Güncelleme: 30.03.2022 12:41
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının yankıları hala sürüyor. 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu çift, geçen hafta tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Biten evliliklerinin ardından açıklama beklenen çiftle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Yasağın çiğnenmesi durumunda yüklü miktarda tazminat ödenecek...
Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.