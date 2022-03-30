Hamdi Alkan’dan eski eşi Selen Görgüzel’e ambargo ’konuşursan yanarsın’ Öpüşme kriziyle biten evlilikte konuşma yasağı

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının yankıları hala sürüyor. 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu çift, geçen hafta tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Biten evliliklerinin ardından açıklama beklenen çiftle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Yasağın çiğnenmesi durumunda yüklü miktarda tazminat ödenecek...