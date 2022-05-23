Hamdi Alkan duyurmuştu! Billur Kalkavan’dan ilk açıklama! Son halini paylaştı Pınar Altuğ, Deniz Seki, Gonca Vuslateri kayıtsız kalmadı
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, meslektaşı Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığını duyurdu. Hamdi Alkan'ın açıklamasının ardından oyuncunun hayranlarından ve birçok ünlü isimden destek mesajları yağdı. Bunun üzerine suskunluğunu bozan Kalkavan, sosyal medya hesabında son halini yayınlayarak destek olan sevenlerine teşekkür mesajı yayınladı. Kalkavan'ın paylaşımına, aralarında Pınar Altuğ, Deniz Seki, Gonca Vuslateri'nin de bulunduğu birçok ünlü isimden yorum yağdı. İşte Billur Kalkavan'ın o paylaşımı...
23.05.2022 22:32 - Son Güncelleme: 23.05.2022 22:32
Pek çok dizi ve filmde rol alan Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi.
Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaştı. Alkan, "Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur'cuğum. Daima yanındayım" ifadelerini kullandı.
Son halini yayınlayan ünlü oyuncu, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün Hamdi Alkan'ım ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye.