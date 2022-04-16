RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan, Afara adlı eğlence programıyla izleyiciyle buluştu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise Afara'nın konukları arasında yer aldı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Levent'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Elfida, Yollarda Bulurum Seni, Aşkın Mapushane, Anlasana şarkılarıyla hafızalara kazınana Levent'in özellikle memleketi merak edildi. "Haluk Levent aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının memleketini öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Haluk Levent'in memleketi...

16.04.2022 01:42 - Son Güncelleme: 16.04.2022 01:42
Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

Yargı dizisinin sevilen ismi Uğur Aslan yeni programı ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. Afara programıyla ekrana gelen Aslan'ın konuklarından biri de Haluk Levent oldu.

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Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Levent'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Elfida, Yollarda Bulurum Seni, Aşkın Mapushane, Anlasana şarkılarıyla hafızalara kazınana Levent'in özellikle memleketi merak edildi.

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

"Haluk Levent aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının memleketini öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

İşte başta Haluk Levent olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

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