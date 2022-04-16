Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Uğur Aslan’ın konuğu Haluk Levent’in memleketi...
Haluk Levent bakın aslen nereliymiş! Yargı dizisinin Eren Komiser'i Uğur Aslan, Afara adlı eğlence programıyla izleyiciyle buluştu. Ünlü şarkıcı Haluk Levent ise Afara'nın konukları arasında yer aldı. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Levent'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Elfida, Yollarda Bulurum Seni, Aşkın Mapushane, Anlasana şarkılarıyla hafızalara kazınana Levent'in özellikle memleketi merak edildi. "Haluk Levent aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının memleketini öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Haluk Levent'in memleketi...
16.04.2022 01:42 - Son Güncelleme: 16.04.2022 01:42
Yargı dizisinin sevilen ismi Uğur Aslan yeni programı ile bu akşam izleyici karşısına çıktı. Afara programıyla ekrana gelen Aslan'ın konuklarından biri de Haluk Levent oldu.
"Haluk Levent aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratan internet kullanıcıları, ünlü şarkıcının memleketini öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.